Edirne Emniyet Müdürü Karaburun 1 Mayıs'ta çalışan işçilere çiçek hediye etti

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçilere çiçek hediye etti.

Karaburun, Atatürk Bulvarı'nda başlayıp Saraçlar Caddesi'nde devam eden kutlamaların güvenlik tedbirlerini sahada koordine etti.

Kutlama etkinliklerinin ardından Karaburun, caddede bariyerleri toplayan işçilerle sohbet edip, onlara çiçek hediye etti.

Tüm işçilerin bayramını kutlayan Karaburun, "Ülkemizin huzurlu, mutlu nice 1 Mayıs'lar görmesini temenni ediyoruz. Bu ülke için üreten, emek veren, alın teri döken tüm işçilerin 1 Mayıs'ını tebrik ediyorum. Hep daha iyiye bu ülkeyi taşımak için herkes işini en iyi şekilde yapacak. Sizlerin alın teriyle emekleriyle çok şey aşıldı. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Karaburun, sokak sağlıklaştırması kapsamında caddedeki restorasyon çalışmasında görev alan işçilerin ve seyyar satıcıların da bayramını kutlayarak çiçek hediye etti.​​​​​​​

Öte yandan bazı vatandaşlar, Edirne Emniyet Müdürlüğünün başarılı işlere imza attığını ifade ederek Karaburun'a teşekkürlerini iletti.