TÜ Eczacılık Fakültesi "En İnovatif Eczacılık Fakültesi" ödülüne layık görüldü

Trakya Üniversitesi (TÜ) Eczacılık Fakültesi, Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği tarafından düzenlenen İnovasyon ve Fikir Yarışması'nda 2025 yılı "En İnovatif Eczacılık Fakültesi" ödülüne layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Geleceğin Eczacılığı ile İlgili İnovatif Yaklaşımlar" temasıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Toplam 27 fakültenin 72 proje ile katıldığı yarışmada, TÜ Eczacılık Fakültesi 15 projeyle yarışmada yer aldı.

Değerlendirme sonucunda 3. sınıf öğrencileri Gülsena Yavru ve Azra Ahsen Şen "Bubble Therapy" başlıklı projeleri ile ikincilik ödülüne layık görülürken 2. sınıf öğrencileri Nagehan Özer, Tuğrul Güler ve Metehan Ünal Yaşar "Eczane IQ" başlıklı projeleri ile mansiyon ödülünü almaya hak kazandılar.

Törende, 2025 yılı En İnovatif Eczacılık Fakültesi Ödülü, Prof. Dr. Mesut Sancar ve Girişimci Eczacılar Derneği Başkanı Şule Dilek Yağcı Tüysüz tarafından Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Bakar'a takdim edildi.