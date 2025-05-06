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        CHP Edirne Kadın Kolları, Bahar Aksu cinayetine tepki gösterdi

        –CHP Edirne Kadın Kolları Başkanlığı, İstanbul'da öldürülen Bahar Aksu için adalet çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 16:44 Güncelleme: 06.05.2025 - 16:44
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        CHP Edirne Kadın Kolları, Bahar Aksu cinayetine tepki gösterdi
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        –CHP Edirne Kadın Kolları Başkanlığı, İstanbul’da öldürülen Bahar Aksu için adalet çağrısında bulundu.

        Parti teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, Edirne nüfusuna kayıtlı Bahar Aksu'nun, dün İstanbul Şişli’de işe gitmek üzere evinden çıktığı sırada eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğradığı hatırlatıldı.

        Aksu’nun sokak ortasında hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, olayın erkek şiddeti olduğu vurgulandı.

        Açıklamada, "Her gün kadınlar öldürülüyor. Her defasında 'bir daha olmasın' diyoruz ama her seferinde göz göre göre oluyor. Bahar Aksu’nun adı unutulmayacak, mücadelesi mücadelemizdir. Bu cinayetin takipçisi olacağız. Bahar Aksu için adalet istiyoruz." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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