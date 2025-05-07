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        Edirne Belediye Başkanı Akın'dan Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri değerlendirmesi:

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'nin yoğun bir katılımla coşku ve eğlence içinde geçtiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 17:27 Güncelleme: 07.05.2025 - 17:36
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        Edirne Belediye Başkanı Akın'dan Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri değerlendirmesi:
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        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'nin yoğun bir katılımla coşku ve eğlence içinde geçtiğini söyledi.

        Edirne Belediye Meclisi mayıs ayı toplantısı, Akın yönetiminde gerçekleştirildi.

        Toplantıda, 20 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

        Akın, Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri kutlamalarının bu yıl 4 güne yayıldığını ifade etti.

        Şenliklerin coşku içinde geçtiğini anlatan Akın, şunları kaydetti:

        "Şenlikleri bu yıl 4 gün olarak düzenledik. Hem yurt dışından hem de ülkemizin birçok şehrinden misafirlerimiz geldi. Güzel bir organizasyon oldu. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu şehre insanlar her yıl sadece eğlenmek, dans etmek ve mutlu olmak için geliyorlar. Misafirlerimizin buradan çok mutlu ayrıldıklarını gözlemledik. Bu durumdan çok gurur duyduk. Kazasız belasız atlattık, bir küçük kaza yaşandı. Önümüzdeki senede inşallah daha büyük coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz."

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