Keşan'da Dallık Şenlikleri 11 Mayıs'ta düzenlenecek

–Edirne'nin Keşan ilçesinde geleneksel olarak kutlanan Dallık Şenlikleri, bu yıl 11 Mayıs Pazar günü Kılıçköy Korusu'nda gerçekleştirilecek.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, yaptığı açıklamada, tüm bölge halkını etkinliğe davet etti.

Baharın gelişini ve Anneler Günü'nü de bir arada kutlayacaklarını ifade eden Özcan, "Hem baharın gelişini kutlayacağımız hem de annelerimizi onurlandıracağımız bu güzel günde, hep birlikte doğanın tadını çıkaralım. Tüm vatandaşlarımızı aileleriyle birlikte Kılıçköy Korusu’ndaki Dallık Şenlikleri’ne bekliyoruz." dedi.

Dallık Şenlikleri'nde piknik, müzikli eğlenceler ve çeşitli etkinliklerin yapılması planlanıyor.