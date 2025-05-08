Türkiye'nin 2053 hedefi: "kendi enerjisini üreten binalar"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Murat Bayram, Türkiye'nin binalarda kullanılan enerji alanındaki 2053 hedefinin, kendi enerjisini üreten binalara geçiş olduğunu söyledi.

Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından Balkan Kongre Merkezi'nde "Yeşil Enerji Çalıştayı" düzenlendi.

Bayram, çalıştayda yaptığı sunumda, 2011 yılından itibaren binalarda tüketilen enerji miktarını sınırlandırarak, kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarının izlenebildiği "enerji kimlik belgesi" uygulamasının hayata geçtiğini hatırlattı.

Enerji kimlik belgesinin binanın enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma veya soğutma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgileri içerdiğini belirten Bayram "Türkiye'de yaklaşık 1,5 milyon binamızın enerji kimlik belgesi var. Bu anlamda elimizde ciddi bir veri tabanımız var. Hedefleri koyarken elimizde çalıştığımız bir veri var. Hedeflerimizi yaptığımız çalışmalara göre koyuyoruz." dedi.

Bayram, enerji alanında sürdürülebilirliğin sağlanması için binaların kendi enerjilerini üretmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.