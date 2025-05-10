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        Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu

        Edirne ve Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 09:41 Güncelleme: 10.05.2025 - 09:41
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        Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu
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        Edirne ve Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Edirne'de dün başlayan sağanak zaman zaman etkisini artırıyor. Yağış nedeniyle yer yer su birikintileri oluştu.

        Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını beklerken, bazıları da şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

        Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Kırklareli'nde de sabaha karşı başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Polis ekipleri ise trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı.

        Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyu süreceği tahmin ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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