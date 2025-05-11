Edirne'de tarihi Reşadiye Karakolu aslına uygun inşa edilecek

Edirne'de 1909'da inşa edilen tarihi Reşadiye (Manyas) Karakolu aslına uygun yeniden yapılıyor.

Osmanlı'nın ilk modern karakol binalarından olan yapı, uzun yıllar kullanıldıktan sonra bakımsızlıktan yıkıldı, yerine Manyas Karakolu adı verilen yeni betonarme bina yapıldı.

Edirne Valiliği tarafından Kaleiçi konaklarının restorasyonuna yönelik başlatılan projeye tarihi karakol binasının ihyası da dahil edildi.

Çalışmalar kapsamında betonarme bina, İl Özel İdaresi ekiplerince yıkıldı.

Tarihi yapının aslına uygun inşa edilmesi için proje hazırlandı, inşa çalışmalarının kısa sürede başlaması ve binanın hizmete alınması hedefleniyor.

Vali Yunus Sezer, Kaleiçi'nin ihyasına yönelik çalışmalar kapsamında tarihi karakol binasının da ayağa kaldırıldığını söyledi.

Tarihi ve kültürel yapıların restorasyonuna yönelik önemli çalışmalar yapıldığını belirten Sezer, "Yapı, Sultan Mehmet Reşat tarafından yaptırılan Osmanlı'nın ilk karakol örneklerinden biridir. Manyas Karakolu, hem bir müze hem de ziyaretçilerin ve emniyetimizin kullanıma sunacağımız küçük bir emniyet birimi olacak." diye konuştu.