Kapıkule'de bir minibüste televizyon ünitesine gizlenmiş 49 kilo 866 gram uyuşturucu ele geçirildi
Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 49 kilo 866 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 49 kilo 866 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir minibüsü şüphe üzerine x-ray taramasına sevk etti.
Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç arama hangarına alındı. Yapılan detaylı kontrollerde narkotik dedektör köpeği "Jeff", araçta taşınan mobilya televizyon ünitesine tepki verdi.
Mobilyalarda yapılan fiziki aramada, vida yerlerinden sökülen bölümlerde gizlenmiş 23 alüminyum folyoya sarılı paketlerde toplam 49 kilo 866 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen minibüs sürücüsü şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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