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        Trakya Üniversitesinde Hemşirelik Haftası kapsamında forma giyme töreni düzenlendi

        Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanlığı ve Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Hemşirelik Haftası kapsamında forma giyme töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 15:07 Güncelleme: 12.05.2025 - 15:07
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        Trakya Üniversitesinde Hemşirelik Haftası kapsamında forma giyme töreni düzenlendi
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        Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanlığı ve Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Hemşirelik Haftası kapsamında forma giyme töreni düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

        Ardından okulu dereceyle bitiren öğrencilere belgeleri verildi, çalıştay programı gerçekleştirildi.

        Çalıştayda, hemşirelikte güçlendirme, iç hastalıkları hemşireliğinde kanıta dayalı bakım uygulamaları, cerrahi hemşireliğinde yenilikçi bakım gibi konular ele alındı.

        Törene, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgül Erol, Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hatice Kahyaoğlu Süt, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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