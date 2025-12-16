Edirne'de, 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı kapsamında program düzenlendi.

Edirne Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Trakya Birlik Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, kooperatifçiliğin en güzel örneklerinden birinin Trakya Birlik olduğunu söyledi.

Kooperatiflerin üreticiye düzenli gelir sağlanması açısından çok önemli olduğunu belirten Atlı, kooperatiflere destek verenlere teşekkür etti.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç de Trakya Birlik'in kurulduğu günden bu yana kooperatifçiliğin ruhuna uygun hareket ederek üreticilere katkıda bulunmaya devam ettiğini kaydetti.

Edirne Ticaret Müdürü Mustafa Kurt da yıl boyunca kurumun gerçekleştirdiği kooperatifçilik etkinlikleri hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından okullarda düzenlenen kooperatifçilik konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çalen, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.