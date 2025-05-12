Edirne'de sağanak etkili oldu
Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Polis ekipleri, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte sağanağın hafta boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.
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