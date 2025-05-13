Edirne'de üreticilere 6,1 ton kuru fasulye tohumu dağıtıldı

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen projeden 73 üretici yararlandı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, üreticilere destek amacıyla "Kuru Fasulye Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" hayata geçirildi.

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