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        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 16:29 Güncelleme: 13.05.2025 - 16:29
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        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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        Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 215 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 4 gram skunk ele geçirildi. Araçtaki Y.E.Ç, S.Ç. ve H.U.Y. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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