Yeşilay Edirne Şubesi'nden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Sarı'ya ziyaret
Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı'yı ziyaret etti.
Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı'yı ziyaret etti.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Sarı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Bayrak'a teşekkür etti.
Bayrak da Sarı'ya, Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
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