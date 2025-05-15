"Finansal Piyasalarda Dijitalleşme ve Yeni İş Fırsatları" semineri düzenlendi

Seminerde, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Eğitim Müdürü Dr. Gökhan Büyükşengür, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Saklama ve Altyapı Uygulama Geliştirme Direktörlüğü Baş Uzmanı Salim Kılıç, MKK İnsan Kaynakları Direktörü Fatih Gümüş ve TSPB Finansal Teknolojiler ve Dijital Dönüşüm Müdür Yardımcısı Azat Bolcal sunum yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.