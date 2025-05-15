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        Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Trakya Üniversitesini ziyaret etti

        –Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 15:14 Güncelleme: 15.05.2025 - 15:15
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        Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Trakya Üniversitesini ziyaret etti
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        –Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler’i makamında ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, aslen Edirneli olan ve 2002-2007 yılları arasında Edirne milletvekilliği görevinde bulunan Prof. Dr. Budak’a ziyaret sırasında Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Eylem Bayır da eşlik etti.

        Prof. Dr. Budak, Rektör Hatipler’e yeni görevinden dolayı hayırlı olsun dileklerini iletti.

        Ziyarette, iki üniversite arasında yürütülen akademik çalışmalar ve iş birlikleri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmenin sonunda, Trakya Üniversitesi adına Prof. Dr. Budak’a hediye takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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