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        Edirne'de sağanak etkili oldu

        Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 15:21 Güncelleme: 16.05.2025 - 15:21
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        Edirne'de sağanak etkili oldu
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        Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Polis ekipleri, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

        Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte sağanağın yarına kadar sürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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