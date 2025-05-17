Edirne'de kurulan OSB'lerle kentin sanayi altyapısı geliştiriliyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, kurulum çalışmaları süren organize sanayi bölgelerinin (OSB) kente ve ülkeye katma değer sağlayacağını söyledi.

Vali Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile altyapı çalışmaları tamamlanan İpsala OSB'de incelemede bulundu.

Bölgeyi gezen Vali Sezer, Vali Yardımcısı ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sezer, gazetecilere, Türkiye'nin en batısında yer alan Edirne'nin stratejik konuma sahip olduğunu vurguladı.

"Edirne'nin sanayi altyapısının geliştirilmesi için Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile Tarım ve Orman Bakanımızın destekleri var." diyen Sezer, "Burada belki de bir ilki başardık, bir yıl içerisinde 4 OSB'nin tüm süreçlerini bitirdik. Altyapı çalışmaları tamamlandı ve inşaatlar başladı. İlimiz ve ülkemize önemli katma değer sağlayacak. İl olarak bunun gururunu yaşıyoruz." dedi.

Sezer, sanayi bölgelerinde çalışmaların hızla sürdüğünü, özellikle İpsala OSB'de yıl sonuna doğru fabrikaların üretime başlamasını hedeflediklerini dile getirdi.