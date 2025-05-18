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        Edirne'de 2 firari hükümlü yakalandı

        Edirne'de cezaevinden firar eden 2 hükümlü polis tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 13:03 Güncelleme: 18.05.2025 - 13:03
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        Edirne'de 2 firari hükümlü yakalandı
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        Edirne'de cezaevinden firar eden 2 hükümlü polis tarafından yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri 2 kişinin bindiği taksiyi takibe alarak otogar girişinde durdurdu.

        Yapılan kontrolde, üzerlerinde kimlik olmayan şüphelilerin Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettikleri belirlendi.

        Hükümlüler D.A. ve M.Ş, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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