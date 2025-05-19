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        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında dans gösterisi sunuldu

        Edirne'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "Dansların Gecesi" adlı gösteri programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 12:55 Güncelleme: 19.05.2025 - 13:11
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        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında dans gösterisi sunuldu
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        Edirne’de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "Dansların Gecesi" adlı gösteri programı gerçekleştirildi.

        Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı’nda düzenlenen etkinlikte, yaşları ve meslekleri farklı 120 gönüllü dansçı sahne aldı.

        Koreografisi dans eğitmeni ve sanat yönetmeni Göktuğ Fıçıyapan tarafından hazırlanan gösteride, öğrencilerden öğretmenlere, mühendislerden esnafa kadar çok sayıda Edirneli, yaklaşık 8 aydır süren çalışmalarının ürünü olan performanslarını sergiledi.

        Program sonunda Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Fıçıyapan ve ekibine teşekkür etti.

        Dans ve müziğinin Edirne'ye yakıştığını belirten Akın, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti, demokrasiyi neden gençlere emanet ettiğini bugün tekrar hatırlamış olduk. Her zaman gençlere güveniyoruz, mücadeleden asla vazgeçmiyoruz. Onların inancıyla, onların gücüyle hep birlikte yolumuza devam ediyoruz. Ve burada gerçekten biz müziğin, dansın birleştirici gücünü bir kere daha yaşadık. " ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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