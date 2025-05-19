19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında dans gösterisi sunuldu

Edirne’de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "Dansların Gecesi" adlı gösteri programı gerçekleştirildi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı’nda düzenlenen etkinlikte, yaşları ve meslekleri farklı 120 gönüllü dansçı sahne aldı.

Koreografisi dans eğitmeni ve sanat yönetmeni Göktuğ Fıçıyapan tarafından hazırlanan gösteride, öğrencilerden öğretmenlere, mühendislerden esnafa kadar çok sayıda Edirneli, yaklaşık 8 aydır süren çalışmalarının ürünü olan performanslarını sergiledi.

Program sonunda Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Fıçıyapan ve ekibine teşekkür etti.

Dans ve müziğinin Edirne'ye yakıştığını belirten Akın, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti, demokrasiyi neden gençlere emanet ettiğini bugün tekrar hatırlamış olduk. Her zaman gençlere güveniyoruz, mücadeleden asla vazgeçmiyoruz. Onların inancıyla, onların gücüyle hep birlikte yolumuza devam ediyoruz. Ve burada gerçekten biz müziğin, dansın birleştirici gücünü bir kere daha yaşadık. " ifadelerini kullandı.