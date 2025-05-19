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        Edirne'de iş vadettiği kişilerden para aldığı iddia edilen kadın adli kontrolle serbest bırakıldı

        Edirne'de belediyeye işe girmelerine aracılık edeceğini vadettiği kişilerden para aldığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 18:34 Güncelleme: 19.05.2025 - 18:34
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        Edirne'de iş vadettiği kişilerden para aldığı iddia edilen kadın adli kontrolle serbest bırakıldı
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        Edirne'de belediyeye işe girmelerine aracılık edeceğini vadettiği kişilerden para aldığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Kentte bazı vatandaşlar, Edirne Belediyesi'nde işe girmelerine aracılık edeceğini iddia eden G.K'nin, kendilerinden para aldığını ve işe giremediklerini belirterek savcılığa başvurdu.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan G.K, ifadesinde, yerel seçimlerde CHP için gönüllü olarak çalıştığını, partide herhangi bir görev ve yetkisinin olmadığını belirtti.

        Seçim sonrası çevresindekilerin, çocuklarını belediyeye işe aldırma konusunda kendisinden yardım istediğini aktaran G.K, kendisine iş vadedenlerin vereceği isimleri de işe alacağını düşündüğünü ifade etti.

        Maddi durumu kötü olduğu için işe girmek isteyenlerden banka hesabına para yatırmasını talep ettiğini belirten G.K, iş ayarlayamazsa aldığı paraları geri vereceğini söylediğini, Edirne Belediyesinden kimsenin yaşananlardan haberinin olmadığını, mağdurların zararını karşılayacağını ifade etti.

        G.K, yaşananlardan pişman olduğunu sözlerine ekledi.

        G.K'nın 7 kişiden 400 bin liraya yakın para aldığı öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusu sonrası tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

        G.K. nöbetçi hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı. Başsavcılık karar itiraz etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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