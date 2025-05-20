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        Tekirdağ'da aracıyla bir kişiye çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aracıyla bir kişiye çarparak ölümüne neden olduğu ileri sürülen sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 19:40 Güncelleme: 20.05.2025 - 19:40
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        Tekirdağ'da aracıyla bir kişiye çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aracıyla bir kişiye çarparak ölümüne neden olduğu ileri sürülen sürücü tutuklandı.

        Dün Reşadiye Mahallesi Arslan Sokak’ta Çorlu Belediyesine ait açık otoparkta yere düşen Tevfik Deniz'e (66) otomobiliyle çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan H.A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Çorlu Adliyesi'ne getirilen şüpheli cumhuriyet savcılığında ifade verdikten sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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