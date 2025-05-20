Tekirdağ'da aracıyla bir kişiye çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aracıyla bir kişiye çarparak ölümüne neden olduğu ileri sürülen sürücü tutuklandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 20.05.2025 - 19:40 Güncelleme: 20.05.2025 - 19:40 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL