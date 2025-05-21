Edirne'de düzenlenecek İstanbul'un fethi kutlamalarında şahi toplarının geçişi canlandırılacak
Edirne Valisi Yunus Sezer, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek "İstanbul'un Fethi Edirne'den Başlar" programı kapsamında, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek fetih yürüyüşünde, fethin simgesi şahi toplarının geçişi de canlandırılacak.
Edirne Valisi Yunus Sezer, İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek "İstanbul'un Fethi Edirne’den Başlar" programı kapsamında, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek fetih yürüyüşünde, fethin simgesi şahi toplarının geçişi de canlandırılacak.
Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 23-24 Mayıs'ta kapsamlı etkinliklerle fethin Edirne'den başlayan hazırlık sürecinin sahneleneceğini söyledi.
İstanbul’un fethi için yapılan hazırlıkların başladığı yer olması dolayısıyla Edirne'nin tarihi önemine dikkati çeken Sezer, "Edirne, Fatih'in fetih hayallerini süslediği bir şehir. Bu sene büyük bir hazırlık içerisindeyiz. Fetih hazırlıkları, Fatih Sultan Mehmet'in fetih hülyası, askeri çalışmalar, halkın ruhen hazırlanışı ve fetih ruhunun inşası Edirne'den başlıyor." dedi.
Sezer, fetih sürecinde yaşananların yapılacak etkinliklerle yansıtılacağını vurguladı.
Şahi toplarının dökülmesiyle başlayan sürecin detaylı şekilde sahneleneceğini ifade eden Sezer, şu bilgileri verdi:
"Ak Şemseddin'in duasıyla Eski Cami'den yola çıkan fetih ordusu, şahi toplarını da beraberinde İstanbul'a götürüyor. Biz de bu anı temsili şekilde canlandıracağız. Jandarma Genel Komutanlığı mehteran birliği ve atlı birliklerimizle yaklaşık 300 temsili Osmanlı askeri etkinlikte yer alacak. Şahi toplarının birebir ölçülerde replikaları yapıldı. Fetih yürüyüşünün en dikkat çekici sahnelerinden biri bu olacak."
Etkinlikler kapsamında Selimiye Meydanı’nda İstanbul’un fethini konu alan konser ve 3D mapping gösterisi de gerçekleştirilecek.
Vali Sezer, TRT’de yayımlanan “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinin oyuncularının da etkinliklere katılacağını ve farklı tematik programlarla vatandaşlarla buluşacaklarını kaydetti.
- Şahi topları
Fatih Sultan Mehmet’in talimatıyla dönemin en büyük topları olan şahi topları Edirne’de dökülmüştü. Tarihi kaynaklara göre, iki parçalı yapıya sahip topların uzunluğu 5,5 metre, dış çevresi 274 santimetre, iç çapı 92 santimetre, ağırlığı ise 18 tondu. Bu dev toplardan 3-4 tane üretildiği biliniyor.
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