Edirne'de düzenlenecek İstanbul'un fethi kutlamalarında şahi toplarının geçişi canlandırılacak

Edirne Valisi Yunus Sezer, İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek "İstanbul'un Fethi Edirne’den Başlar" programı kapsamında, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek fetih yürüyüşünde, fethin simgesi şahi toplarının geçişi de canlandırılacak.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 23-24 Mayıs'ta kapsamlı etkinliklerle fethin Edirne'den başlayan hazırlık sürecinin sahneleneceğini söyledi.

İstanbul’un fethi için yapılan hazırlıkların başladığı yer olması dolayısıyla Edirne'nin tarihi önemine dikkati çeken Sezer, "Edirne, Fatih'in fetih hayallerini süslediği bir şehir. Bu sene büyük bir hazırlık içerisindeyiz. Fetih hazırlıkları, Fatih Sultan Mehmet'in fetih hülyası, askeri çalışmalar, halkın ruhen hazırlanışı ve fetih ruhunun inşası Edirne'den başlıyor." dedi.

Sezer, fetih sürecinde yaşananların yapılacak etkinliklerle yansıtılacağını vurguladı.

Şahi toplarının dökülmesiyle başlayan sürecin detaylı şekilde sahneleneceğini ifade eden Sezer, şu bilgileri verdi: