TÜ'de "Balkanlarda Süreli Yayınlar: İslam Düşüncesinin Serüveni 1918-1990" paneli düzenlendi

Trakya Üniversitesi (TÜ) İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde "Balkanlarda Süreli Yayınlar: İslam Düşüncesinin Serüveni 1918-1990" paneli düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İlahiyat Fakültesi TOBB Konferans Salonu'nda, Balkan Studies Foundation, Balkan Periodicals ve Trakya Üniversitesi Rumeli İslam ve Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle organize edilen panelde, Balkan coğrafyasındaki süreli yayınların İslam düşüncesine katkısı ele alındı.

Panel açılışında Balkan Vakfı Başkanı Sevba Abdula, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Edirne Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şentürk, Trakya Üniversitesi Rumeli İslam ve Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi (Rumisam) Müdürü Prof. Dr. Abdullah Taha İmamoğlu ve Proje Yürütücüsü Ahmet Köroğlu birer konuşma yaptı.

Dr. Ahmet Köroğlu yöneticiliğindeki panelde, Doç. Dr. Hamdi Çilingir, Yunanistan'daki süreli yayınlar üzerinden İslam düşüncesinin seyrine dair bir sunum gerçekleştirdi. Ardından Dr. Fatih Shabani, Arnavutluk'ta yayımlanan süreli yayınların İslami düşünce üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Son olarak Enisa Alomerovic, Sırbistan ve Karadağ’da çıkan yayınlar aracılığıyla İslam düşüncesinin nasıl şekillendiğine dair bilgiler paylaştı.