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        Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Ainos'un eserlerine ev sahipliği yapıyor

        GÖKHAN BALCI - Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Trakya'nın en eski yerleşimlerinden olan Enez'deki (Ainos) kazılarda bulunan eserlerle ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 11:20 Güncelleme: 22.05.2025 - 11:27
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        Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Ainos'un eserlerine ev sahipliği yapıyor
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        GÖKHAN BALCI - Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Trakya'nın en eski yerleşimlerinden olan Enez'deki (Ainos) kazılarda bulunan eserlerle ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor.

        Kentin arkeolojik ve etnografik birikimini yansıtan zengin koleksiyonun içerisinde Enez kazılarında çıkarılan eserler ayrı bir önem taşıyor.

        Enez'de gün yüzüne çıkarılan parçalar, müzeye gelen ziyaretçilerin de ilgi duyduğu eserler arasında yer alıyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, müzelerin geçmişe yolculuk ve geleceğe ilham kaynağı yerler olduğunu söyledi.

        Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin Trakya'nın ilk ve en eski müzelerinden biri olduğunu belirten Soytürk, "Hızla değişen dünyamızda geçmişle geleceğimiz arasında bir köprü vazifesi gören müzelerimizden biri olan Edirne müzemiz, en fazla ziyaretçi alan müzelerimizden biri. Bu coğrafyanın ilk yerleşim yerlerinden olan Enez bölgesindeki Ainos kazılarında ortaya çıkan birbirinden ilginç arkeolojik eserleri burada ziyaretçilerimize sergiliyoruz. Geçtiğimiz yıl müzemiz 80 bin ziyaretçiyi ağırladı." diye konuştu.

        - "Enez eserleri görülmeye değer"

        Soytürk, Enez Kalesi, Nekropol alanı, Has Yunus Bey Türbesi, Kral Kızı Bazilikası gibi eserlerin yer aldığı Enez'in 51 arkeolojik sit alanı ve 44 taşınmaz kültür varlığına ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

        Müzede sergilenen Enez eserlerinin görülmeye değer olduğunu vurgulayan Soytürk, "Müzemize gelen ziyaretçilerimiz burada ülkemizde çok az ve nadide eserlerden olan aiol sütun başlığını görebilirler. Yine burada birbirinden farklı figürleri ihtiva eden amforaları, mezar stelleri, hydriaları ve Nike heykelciğini görmeden geçmesinler. Hamile kadın figürü, mask, avlusunda bulunan lahitler birbirinden farklı sütun başlıklarını da ziyaretçilerimiz burada görebiliyor." diye konuştu.

        - Enez kazıları

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca 1971'de başlatılan Enez kazıları, günümüzde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Gülnur Kurap tarafından yürütülüyor. Her yıl yaz dönemi başlayan kazılar, aralık ayına kadar sürüyor.

        Kazılardan her sene farklı sayıda eser çıkarılırken, Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergilenen yaklaşık 30 bin arkeolojik eserin yarısı Enez kazılarına ait.

        Müzede sergileme kronolojik olarak yapılırken, bazı vitrinlerde tematik eser grupları da bulunuyor. Teşhir dışında depolarda da eserler yer alıyor. Antik dönem oyuncaklarından takılara kadar her tip eserin sergilendiği müze, her yaş grubundan ilgi görüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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