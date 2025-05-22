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        Bulgaristan Burgaz TSO heyetinden Edirne TSO'ya ziyaret

        –Bulgaristan Burgaz Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Todor Demirkov başkanlığındaki heyet, Edirne Ticaret ve Sanayi Odasını (ETSO) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 15:38 Güncelleme: 22.05.2025 - 15:38
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        Bulgaristan Burgaz TSO heyetinden Edirne TSO'ya ziyaret
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        –Bulgaristan Burgaz Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Todor Demirkov başkanlığındaki heyet, Edirne Ticaret ve Sanayi Odasını (ETSO) ziyaret etti.

        Heyette, Izgrev Belediye Başkanı Stanley Andrev, Burgaz TSO Uluslararası İş Birliği Danışmanı Erol Sherifov ve İstanbul Temsilcisi Ahmed Alper yer aldı.

        ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak ile yapılan görüşmede, ETSO bünyesindeki GastroAkademi Eğitim Mutfağı Projesi görüşüldü.

        Heyet, merkezin hizmet modeli ve verilen mesleki eğitimler hakkında bilgi aldı.

        Burgaz TSO Başkanı Demirkov, Bulgaristan’da turizm sektörünün nitelikli personele ihtiyaç duyduğunu belirterek, GastroAkademi'nin bölgede örnek alınan bir eğitim kurumu olduğunu söyledi.

        Demirkov, burada eğitim gören kursiyerlerin Bulgaristan’daki turizm işletmelerinde istihdam edilmesini istediklerini ifade etti.

        İstihdam sürecine ilişkin çalışma izni ve vize işlemlerinin Burgaz TSO tarafından takip edileceğini belirten Demirkov, bu kapsamda Edirne TSO ile bir protokol imzalanması konusunda mutabakata vardıklarını söyledi.

        ETSO Başkanı Irmak da ziyaret ve iş birliği teklifleri için heyete teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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