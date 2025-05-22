Edirne'de üniversite öğrencileri ve huzurevi sakinleri "Kankalar Yarışıyor" etkinliğinde buluştu

Edirne'de huzurevi sakinleri ve üniversite öğrencilerini birleştiren "Kanka-Tek" Projesi kapsamında "Kankalar Yarışıyor" etkinliği gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Edirne Huzurevi Müdürlüğünün işbirliğiyle geçen yıl başlatılan "Kanka-Tek" Projesi'yle, huzurevi sakinlerinin teknoloji temelli aktiviteleri günlük yaşamda kullanmasıyla beden ve zihin sağlıklarını korumaları amaçlandı.

Huzurevi sakinlerine teknolojik bilgileri aktaran öğrenciler, yaşlılarla "havaya çiz", "ışıkları söndür" ve "meyveleri kes" gibi oyunlar oynadı.

Huzurevi sakinlerini zihinsel ve fiziksel olarak aktif tutan projenin finalinde "Kankalar Yarışıyor" programı yapıldı.

9 takıma ayrılan "kankalar", teknoloji temelli oyunlarla eğlenceli anlar yaşadı.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, projeyle yaşlıların öğrencilerle keyifli zamanlar geçirdiklerini söyledi.

Trakya Üniversitesi Araştırma Görevlisi de olan Uzman Fizyoterapist ve Proje Eğitmeni Büşra Mehder Akbaş ise nesillerin teknolojik oyunlarla bir araya geldiğini dile getirdi.