Kapıkule'de 382 kilogram esrar ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan bir araçta 382 kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, yurda giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen bir aracı takibe aldı.

Şüphe üzerine araç X-ray taramasında yönlendirildi.

Araçta yoğunluk tespit edilmesi üzerine yapılan detaylı aramada, yasal yükün üzerine yerleştirilmiş koliler içerisinde 382 kilogram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.