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        Kapıkule'de 382 kilogram esrar ele geçirildi

        Kapıkule Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan bir araçta 382 kilogram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 19:11 Güncelleme: 22.05.2025 - 19:11
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        Kapıkule'de 382 kilogram esrar ele geçirildi
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        Kapıkule Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan bir araçta 382 kilogram esrar ele geçirildi.

        Alınan bilgiye göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, yurda giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen bir aracı takibe aldı.

        Şüphe üzerine araç X-ray taramasında yönlendirildi.

        Araçta yoğunluk tespit edilmesi üzerine yapılan detaylı aramada, yasal yükün üzerine yerleştirilmiş koliler içerisinde 382 kilogram esrar ele geçirildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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