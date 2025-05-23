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        Edirne'deki üretim tesisinde 10 milyon 500 bin balık yavrusu yetiştirilmesi hedefleniyor

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü İpsala Su Ürünleri Üretim Tesisinde, bu yıl 10 milyon 500 bin balık yavrusu üretilmesi planlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 09:10 Güncelleme: 23.05.2025 - 09:10
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        Edirne'deki üretim tesisinde 10 milyon 500 bin balık yavrusu yetiştirilmesi hedefleniyor
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        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü İpsala Su Ürünleri Üretim Tesisinde, bu yıl 10 milyon 500 bin balık yavrusu üretilmesi planlanıyor.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında yürütülen üretim çalışmaları sürüyor.

        İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcıları Volkan Diriker ve Sezer Seyhan, tesisi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

        Gerçekleştirilen incelemede üretim süreci, balık sağlığı, stok yönetimi konuları ele alındı.

        Tesisteki çalışmalar kapsamında geçen yıl 10 milyon sazan balığı yavrusu üretilmiş, balıklar Edirne başta olmak üzere Bursa, Bilecik, Yalova, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'daki göl ve göletlere salınmıştı.

        İç su kaynaklarının biyolojik zenginliğini artırmak ve sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek amacıyla yapılan çalışmalarda bu yıl tesiste 10 milyon 500 bin balık yavrusu üretilerek göl ve göletlere salınması hedefleniyor.

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