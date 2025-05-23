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        Edirne'de Türk Mutfağı Haftası'nda muharip gaziler için geleneksel helva yapıldı

        Edirne'de, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, fethe giden askerlerin uğurlanışında ve dönüşlerinde yapılan geleneksel "gaziler helvası" muharip gazilere ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 13:42 Güncelleme: 23.05.2025 - 13:51
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        Edirne'de Türk Mutfağı Haftası'nda muharip gaziler için geleneksel helva yapıldı
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        Edirne'de, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, fethe giden askerlerin uğurlanışında ve dönüşlerinde yapılan geleneksel "gaziler helvası" muharip gazilere ikram edildi.

        Deveci Han Kültür Merkezi avlusunda düzenlenen etkinlikte, "MasterChef" isimli televizyon programında yarışan Onur Üresin ve Şef Şenay Sağlam tarafından un, tereyağı, badem, süt ve şekerle hazırlanan helva, programa katılan gaziler ile vatandaşlara dağıtıldı.

        Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk Mutfağı Haftası boyunca Edirne ve Balkan coğrafyasına özgü tatların tanıtıldığını söyledi.

        Vatan toprağı için can veren şehitleri rahmetle andığını gazilere de sağlıklı hayat dilediğini ifade eden Soytürk, "Rumeli ve Balkanlarda fethe giden askerler dualarla uğurlanır, dönüşlerinde ise gaziler helvası ile karşılanırdı. Bugün bu geleneği yaşatmak, hatırlamak ve gazilerimize armağan etmek istedik. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize uzun ömürler diliyoruz." dedi.

        Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şube Başkanı Ahmet İsmailoğlu, helvanın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Muharip Kıbrıs Gazisi İbrahim Aksal da ilk kez "gaziler helvası" yediğini belirterek, "Eskiden askerler helva ile uğurlanır ve döndüklerinde yine helva ile karşılanırmış. Bu programı düzenleyenlere ve helvayı yapan şeflere teşekkür ederim." diye konuştu.

        Programa Edirne Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Gökçe Onur Öktem ve Ertuğrul Tanrıkulu, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, muharip gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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