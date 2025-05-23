Tapu Kadastro Edirne Bölge Müdürü Akdemir'den Vali Sezer'e ziyaret

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün 178. Kuruluş Yıl Dönümü kapsamında gerçekleşen ziyarette, kurumun Edirne genelindeki çalışmaları hakkında Vali Sezer’e bilgi veren Akdemir, yürütülen projeler ve hizmetlerin vatandaş odaklı şekilde geliştirildiğini ifade etti.

–Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir Edirne Valisi Yunus Sezer’i makamında ziyaret etti.

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