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        Edirne'de sağanak etkili oldu

        Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 00:01 Güncelleme: 26.05.2025 - 00:01
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        Edirne'de sağanak etkili oldu
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        Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

        Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.

        Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı ve minibüs duraklarında yağmurun durmasını bekledi.

        Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın hafta sonuna kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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