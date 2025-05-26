Edirne'de sağanak etkili oldu
Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış etkisini artırarak sağanağa dönüştü.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.
Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı ve minibüs duraklarında yağmurun durmasını bekledi.
Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın hafta sonuna kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
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