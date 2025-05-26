Edirne'de "Selimiye'den yansımalar" sergisi açıldı

Edirne'de Selimiye Camisi'ndeki süsleme sanatlarını farklı tekniklerle anlatan "Selimiye'den yansımalar" sergisi açıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Olgunlaşma Enstitüsü tarafından, enstitünün satış mağazasının bulunduğu alanda açılan sergide, Selimiye Camisi'nin süsleme sanatlarını Edirnekari, çinicilik, resim hat ve tezhip sanatları kullanılarak anlatan 24 eser ile yeşil kadife kumaş üzerine sim sırma tekniği ile üretilmiş, delerek, düz ve verev işleme tekniği kullanılarak yapılmış Selimiye Camisi minber örtüsü de yer aldı.

Enstitünün Müdürü Meltem Üretmen, sergi açılışında, serginin Mimar Sinan'ın başyapıtı olan Selimiye Camisi'ne ait kültürel, tarihi ve İslami zenginlikleri yaşatarak gelecek nesillere aktarmak için önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Sergide yer alan 24 eserin camide kullanılan süsleme sanatlarını farklı tekniklerle anlatarak günümüze yansıttığını ifade eden Üretmen, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra Edirne Valisi Yunus Sezer, eşi Canan Sezer, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ile protokol üyeleri serginin açılışını gerçekleştirdi.