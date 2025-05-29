Edirne'de Çevre Haftası kutlamaları başladı

Edirne’de, Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen etkinliklerle kutlanan Çevre Haftası, kortej yürüyüşü ve çelenk sunma töreniyle başladı.

Kutlamalar kapsamında, çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla dövizler taşıyan öğrencilerden oluşan "Çevre müfettişleri" korteji, 25 Kasım Stadyumu önünde toplandı. Kortej, bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Sarı, Çevre Haftası'nın bu yıl "Plastik Kirliliği ile Mücadele" teması ve "Çevrene İyi Bak" mottosuyla kutlandığını söyledi.

Etkinliklerle, plastik kirliliğine karşı farkındalık oluşturulmasının ve sıfır atık anlayışının yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Sarı, "Tek kullanımlık plastiklerin çoğu geri dönüştürülememekte, bu atıklar çöplüklere veya okyanuslara karışmaktadır. Plastik atıklar zamanla mikro plastiğe dönüşerek deniz canlıları tarafından yutulmakta, bu da ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır." dedi.