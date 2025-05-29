Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de Çevre Haftası kutlamaları başladı

        Edirne'de, Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen etkinliklerle kutlanan Çevre Haftası, kortej yürüyüşü ve çelenk sunma töreniyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 11:15 Güncelleme: 29.05.2025 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de Çevre Haftası kutlamaları başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne’de, Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen etkinliklerle kutlanan Çevre Haftası, kortej yürüyüşü ve çelenk sunma töreniyle başladı.

        Kutlamalar kapsamında, çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla dövizler taşıyan öğrencilerden oluşan "Çevre müfettişleri" korteji, 25 Kasım Stadyumu önünde toplandı. Kortej, bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na yürüdü.

        Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı anıta çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Sarı, Çevre Haftası'nın bu yıl "Plastik Kirliliği ile Mücadele" teması ve "Çevrene İyi Bak" mottosuyla kutlandığını söyledi.

        Etkinliklerle, plastik kirliliğine karşı farkındalık oluşturulmasının ve sıfır atık anlayışının yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Sarı, "Tek kullanımlık plastiklerin çoğu geri dönüştürülememekte, bu atıklar çöplüklere veya okyanuslara karışmaktadır. Plastik atıklar zamanla mikro plastiğe dönüşerek deniz canlıları tarafından yutulmakta, bu da ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır." dedi.

        Sarı, her yıl 11 milyon tondan fazla plastiğin okyanuslara karıştığına işaret etti.

        Mikro plastikler artık içme suyunda ve sofra tuzunda da bulunabildiğine dikkati çeken Sarı, "Bu nedenle tek kullanımlık plastik tüketimini azaltmak ve iklim krizine karşı harekete geçmek zorundayız.” ifadelerini kullandı.

        Törene, İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Meteoroloji İl Müdürü Adem Altıntaş, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Şengül Çildam, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Kerim Yapça ile öğrenciler ve vatanşlar katıldı.

        Hafta kapsamında çevreye duyarlılığa dikkati çekilecek pek çok program gerçekleştirilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Polis ve jandarmaya yaka kamerası açıklaması
        Polis ve jandarmaya yaka kamerası açıklaması
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Birkaç gün için yağış uyarısı var ancak yaz kapıda!
        Birkaç gün için yağış uyarısı var ancak yaz kapıda!
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Alonso'nun yeni prensi!
        Alonso'nun yeni prensi!
        Birlikte olmadığı için genç kızı boğmuştu! İşte caniye istenen ceza!
        Birlikte olmadığı için genç kızı boğmuştu! İşte caniye istenen ceza!
        Yeni para birimi geliyor
        Yeni para birimi geliyor
        Trende aşkın bedeli 6.5 milyon lira
        Trende aşkın bedeli 6.5 milyon lira
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!
        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!
        Eşi Gizem'i boğmuştu! Akıl sağlığı raporu açıklandı!
        Eşi Gizem'i boğmuştu! Akıl sağlığı raporu açıklandı!
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        İBB'den yeni taksi ihalesi
        İBB'den yeni taksi ihalesi
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı

        Benzer Haberler

        Edirne'de "Her Mahalle Evimiz, Biz Büyük Bir Aileyiz" Buluşmaları sürüyor
        Edirne'de "Her Mahalle Evimiz, Biz Büyük Bir Aileyiz" Buluşmaları sürüyor
        Edirne'de köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
        Edirne'de köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
        Edirne'de jandarmadan kaçmaya çalışan 2 araçta 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de jandarmadan kaçmaya çalışan 2 araçta 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de polis ekiplerinden asayiş ve trafik denetimi
        Edirne'de polis ekiplerinden asayiş ve trafik denetimi
        Edirne'de sağanak etkili oldu
        Edirne'de sağanak etkili oldu
        Vali Sezer: Gurbetçi vatandaşlarımızın giriş ve çıkış sürelerini azaltmaya...
        Vali Sezer: Gurbetçi vatandaşlarımızın giriş ve çıkış sürelerini azaltmaya...