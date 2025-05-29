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        Bulgaristan'dan zorunlu göçle geldi, hayalini Türkiye'de gerçekleştirdi

        HAKAN ŞAHİN - Bulgaristan'dan zorunlu göçle Türkiye'ye gelen Habil Kara, 35 yıldır güreş antrenörü olarak çok sayıda sporcu yetiştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 12:10 Güncelleme: 29.05.2025 - 12:27
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        Bulgaristan'dan zorunlu göçle geldi, hayalini Türkiye'de gerçekleştirdi
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        HAKAN ŞAHİN - Bulgaristan'dan zorunlu göçle Türkiye'ye gelen Habil Kara, 35 yıldır güreş antrenörü olarak çok sayıda sporcu yetiştirdi.

        Bulgaristan'ın 1984-1989 yılları arasında Türklere yönelik asimilasyon politikasından kaçarak Türkiye'ye sığınan yaklaşık 350 bin kişinin zorunlu göçünün üzerinden 36 yıl geçti.

        Bu süreçte Türkiye'ye göç eden yaklaşık 350 bin kişiden biri olan Habil Kara (61), 36 yıl önce eşiyle Edirne'ye yerleşti.

        Edirne'de güreş antrenörü olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan Kara, AA muhabirine, o dönemde eşiyle her şeyi geride bırakıp sadece bir bavulla Türkiye'ye geldiklerini anlattı.

        Kara, o dönem Bulgaristan'da yaşayan her Türk gibi asimilasyon politikalarına maruz kalıp acılar çektiğini belirtti.

        Bulgaristan'da yaşadığı dönemde Deliorman Güreş Okulu'ndan mezun olduktan sonra güreşe başladığını ifade eden Kara "Genç yaşta sakatlık geçirince güreşi bırakmak zorunda kaldım. Bulgaristan'da 3 yıl antrenörlük yaptım. Çok zor şartlarda çalıştım. Bulgaristan'daki Türklere büyük baskılar uygulanıyordu. 13 Haziran 1988 tarihinde eşimle birlikte Türkiye'ye göç ettim." dedi.

        Göç ettiklerinde eşinin 7 aylık hamile olduğunu, bir süre çadır kentte kaldıktan sonra oğullarının dünyaya geldiğini ve ardından Edirne'ye yerleştiklerini aktardı.

        - "Devletimiz bize görev verdi"

        Gençlik Spor İl Müdürlüğünde 1990'da başladığı görevine devam ettiğini anlatan Kara, antrenörlük hayalini Türkiye'de gerçekleştirdiğini vurguladı.

        Yaklaşık 15 yıl boyunca Bayan Güreş Milli Takımı'nın çeşitli kademelerinde görev yaptığını belirten Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na milli takımın başında katıldım. Edirne'den ilk defa 4 sporcu ile olimpiyatlara katıldık. Bu, tarihi bir başarıydı. Bunun dışında Akdeniz Oyunları, Avrupa ve dünya şampiyonalarında Edirne'ye 31 madalya kazandırdık. Bu büyük bir başarıydı. Ben de bu başarıdan gurur duyuyorum. Yasemin Adar, Buse Tosun, Evin Demirhan gibi sporcularla birlikte çalıştık. Her biri bizim gurur kaynağımız oldu.

        Benim hayalim Türkiye'de antrenör olarak görev yapmaktı. Bunu başardım. Devletimiz bize sahip çıktı, görev verdi. Biz de bu göreve layık olmaya çalıştık. İnşallah daha iyi sporcular yetiştireceğiz. Edirne'den olimpiyat madalyası henüz çıkmadı. Hedefimiz, bunu da başarmak."

        Kara, ülkesine hizmet etmekten gurur duyduğunu ve daha büyük başarılar elde etmek için tüm gücüyle çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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