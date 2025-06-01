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        Edirne'de düzenlenen operasyonda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi ve 4 insan kaçakçısı tutuklandı

        Edirne'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 FETÖ zanlısı ve 4 insan kaçakçısı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 11:05 Güncelleme: 01.06.2025 - 11:05
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        Edirne'de düzenlenen operasyonda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi ve 4 insan kaçakçısı tutuklandı
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        Edirne'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 FETÖ zanlısı ve 4 insan kaçakçısı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Avrupa Otoyolu üzerinde otluk alanda saklanan 5 FETÖ şüphelisini fark etti.

        Şüphelileri getirdiği belirlenen 2 araç kent merkezinde durduruldu, araçlardaki 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen FETÖ şüphelilerinden A.A, K.Ç. ve B.E. çıkarıldıkları hakimlikçe, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        FETÖ şüphelilerinin kaçmasına aracılık ettikleri belirlenen şüpheliler Y.İ, Y.H.Ç, G.T. ve M.Z.K. da çıkarıldıkları hakimlikçe "insan kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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