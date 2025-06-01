Edirne'de düzenlenen operasyonda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi ve 4 insan kaçakçısı tutuklandı

FETÖ şüphelilerinin kaçmasına aracılık ettikleri belirlenen şüpheliler Y.İ, Y.H.Ç, G.T. ve M.Z.K. da çıkarıldıkları hakimlikçe "insan kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen FETÖ şüphelilerinden A.A, K.Ç. ve B.E. çıkarıldıkları hakimlikçe, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Avrupa Otoyolu üzerinde otluk alanda saklanan 5 FETÖ şüphelisini fark etti.

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