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        İyot eksikliği gebelik ve çocuk gelişimini olumsuz etkiliyor

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çelik, iyot eksikliğinin çocuklarda gelişme ve zeka geriliği, gebelerde düşük ve fetal ölümlerin en sık görülen nedenleri arasında yer aldığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 09:50 Güncelleme: 04.06.2025 - 09:50
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        İyot eksikliği gebelik ve çocuk gelişimini olumsuz etkiliyor
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        Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çelik, iyot eksikliğinin çocuklarda gelişme ve zeka geriliği, gebelerde düşük ve fetal ölümlerin en sık görülen nedenleri arasında yer aldığını belirtti.

        Çelik, 1-7 Haziran İyot Yetersizliği Hastalıklarının Önlenmesi Haftası dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyot eksikliğinin günümüzde de önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

        İyotun, mikro besinler grubunda yer alan önemli bir esansiyel element olduğunu belirten Çelik, "İyot eksikliği özellikle çocuklarda büyüme gelişme geriliği, gebelerde düşük ve fetal ölümlere neden olmaktadır ama en önemlisi dünyada önlenebilir zeka geriliğinin en sık nedeni iyot eksikliğidir." dedi.

        Çelik, ciddi iyot eksikliklerinde çocuklarda IQ düşüklüğünün söz konusu olabildiğini, iyotun önemli bir mikro besin olduğunu dile getirdi.

        Çoğunlukla mide ve ince bağırsaktan emilen iyotun, özellikle gebelik, emzirme dönemi ve çocuklarda bazen besinlerle alınmasının yeterli olmadığını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

        "Anne karnındaki fetüs anneye bağımlı olduğu için özellikle 14 haftaya kadar Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği hem gebelik hem laktasyon döneminde hekim kontrolüyle takviye iyotlar öneriyor. Gebelik ve emzirme döneminde iyot takviyeleri önem arz etmektedir ancak bu takviyelerin mutlaka hekim kontrolünde alınması lazım."

        - "Türkiye'de önemli yol katedildi"

        Çelik, Türkiye'de 1999 yılında okul çağı çocuklarında yapılan bir çalışmada yüzde 38'lere varan guatr görülme oranının bulunduğunu, bunun en önemli nedenlerinden birinin iyot eksikliği olduğunu dile getirdi.

        2000'li yılların başında sofra tuzlarına iyot katılmasıyla ciddi yol katedildiğini ifade eden Çelik, "İyot profilaksi (önleyici tedavi) uygulamasıyla günlük ihtiyacımızı karşılasın diye sofra tuzlarına iyot eklenmeye başlandı. Ciddi etkilerini gördük. Özellikle tiroit bezinin yaşa ve cinsiyete göre normalden büyük olması olarak adlandırdığımız guatr, iyot profilaksi sonrası ciddi şekilde azalmaya başladı." diye konuştu.

        - "İyot, iki ucu keskin bıçak"

        Çelik, iyotun fazlasının da zararlı olduğunu dile getirdi.

        İyotun hekimler tarafından önerilmeden kullanılmaması gerektiğinin altını çizen Çelik, "İyot, iki ucu keskin bıçak. Çok yüksek iyot alımında ciddi hastalıklarla da karşı karşıya kalabiliriz. Örneğin bir bireyin tiroit bezindeki hücreler içerisinde iyot miktarı az ise fazla iyot verildiği zaman farklı bir hastalık, fazla ise farklı bir hastalık karşımıza çıkabiliyor." dedi.

        Çelik, iyotun kabuklu dip deniz ürünleri, süt ve süt ürünleri, balık, tavuk, yumurta gibi ürünlerde yüksek miktarda bulunduğunu sözlerine ekledi.

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