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        Edirne'den kısa kısa

        TED Edirne Koleji'nde Genel Koordinatörlüğe Özgür Akas getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 13:16 Güncelleme: 04.06.2025 - 13:16
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        TED Edirne Koleji'nde Genel Koordinatörlüğe Özgür Akas getirildi.

        Okuldan yapılan açıklamaya göre, Türk Eğitim Derneğine bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren TED Edirne Koleji, kurumsal yapısını güçlendirme ve akademik başarıyı daha da artırma hedefi doğrultusunda Akas'ın göreve getirildiğini açıkladı.

        Kariyerine matematik öğretmeni olarak başlayan Akas, daha sonra bölüm başkanlığı, eğitim teknolojileri liderliği ve okul müdürlüğü gibi çeşitli üst düzey görevlerde bulundu. Akas, 2022–2025 yılları arasında Üsküdar Amerikan Lisesi'nde okul müdürlüğü yaptı.

        Robert Kolej'de Matematik Bölüm Başkanlığı yapan Akas, Apple tarafından 2013’ten bu yana "Apple Professional Development Trainer", 2018’den itibaren ise "Apple Professional Learning Specialist (APLS)" olarak yetkilendirildi.

        Akas, Avrupa ve Orta Doğu'daki çok sayıda öğretmene eğitim verdi, ABD, Almanya, İngiltere, Katar ve İsviçre’deki zirvelerde konuşmacı olarak yer aldı.

        Toplumsal sorumluluk alanında da çalışmaları bulunan Akas, görme engelli bireyler için öğrencileriyle birlikte geliştirdiği "Seen With Other Eyes" adlı matematik eğitim projesiyle dikkat çekti.

        - Keşan DOÇEK voleybol takımı parkeye çıkacak

        Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) voleybol takımı Edirne'de yapılacak kurumlar arası şampiyonada ilçeyi temsil edecek.

        Dernekten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 30 takımın 8 ayrı grupta mücadele edeceği turnuvada Keşan DOÇEK Voleybol Takımı, Keşan'ı temsilen sahaya çıkacak.

        Fikstürü açıklayan Voleybol İl Temsilcisi Galip Durdabak, turnuvanın Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonunda 10 Haziran'da başlayacağını ve 10 Temmuz'daki final maçıyla sona ereceğini duyurdu.

        Keşan DOÇEK Başkanı Hakan Eşme de sporun birleştirici gücünü, centilmenliği ve saygıyı temel alan bir anlayışla sahada olacaklarını kaydetti.

        - Erikli Sahili'nde kumsal temizliği yapıldı

        Keşan Belediyesi ekipleri Erikli Sahili'nde kumsal temizliği yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatili öncesi ekipler kumsalda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

        Sezon boyunca Saros Körfezi sahillerinde belirli periyodlarda kumsal temizliği gerçekleştirileceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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