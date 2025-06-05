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        Edirne'de Osmanlı'dan miras tatlılar bayram için hazırlandı

        Edirne'de şekerlemeciler, bayram sofralarını Osmanlı'dan miras lezzetlerle tatlandırmak için mesailerine arife gününde de devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 15:38 Güncelleme: 05.06.2025 - 15:59
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        Edirne'de Osmanlı'dan miras tatlılar bayram için hazırlandı
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        Edirne'de şekerlemeciler, bayram sofralarını Osmanlı'dan miras lezzetlerle tatlandırmak için mesailerine arife gününde de devam etti.

        Kentte bayram sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden badem ezmesi, kavala kurabiyesi ve lokum gibi tatlıları üreten şekerlemeciler, asırlık lezzetleri geleneksel yöntemlerle yapmaya devam ediyor.

        Gelen talebe yetişebilmek için çaba sarf eden şekerlemeciler bayram öncesi üretimlerini artırdı.

        Edirneli şekerlemeci Arif Meriç, AA muhabirine, kentin meşhur lezzetlerini üreten şekerlemecilerde tatlı bir yoğunluk yaşandığını söyledi.

        Osmanlı saray tatlılarını geleneksel reçeteleriyle hazırladıklarını belirten Meriç, bayram dolayısıyla bereketli bir dönem geçirdiklerini dile getirdi.

        Ata yadigarı lezzetlerin bayram için hazırlandığını anlatan Meriç, şunları kaydetti:

        "Hummalı bir çalışma yaptık. Badem ezmesi, kavala kurabiyesi ve lokum çeşitlerimizi hazırladık. Bu bayram Edirne gülünden yaptığımız lokumlarımıza ilgi yoğun. Osmanlı'ya başkentlik yapmış Edirne'de gülcülük çok önemliydi. O zamanlarda sarayda güllü lokumlar sofraları tatlandırıyordu. Biz de atalarımızdan miras bu lezzeti üreterek vatandaşlarımıza sunuyoruz. Gülün ana vatanı Edirne'dir. Edirne gülü lokumla buluştuğunda eşsiz bir lezzet oluyor."

        Şekerlemeci Kemal Kılıç da bayram dolayısıyla üretimlerini artırdıklarını ifade etti.

        Vatandaşların bayramını kutlayan Kılıç, Edirne'nin tarihi lezzetlerine yoğun bir ilgi olduğunu dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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