Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de çiçekler ve aromatik bitkilerin yer aldığı "Koku Tüneli" oluşturuldu

        Edirne'de kokulu, rengarenk çiçek ve bitkilerin yer aldığı "Koku Tüneli" oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 09:36 Güncelleme: 10.06.2025 - 09:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de çiçekler ve aromatik bitkilerin yer aldığı "Koku Tüneli" oluşturuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de kokulu, rengarenk çiçek ve bitkilerin yer aldığı "Koku Tüneli" oluşturuldu.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Karaağaç Yerleşkesi'ndeki Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Boya Bitkileri Bahçesi'nde 3 yıl önce "Koku Tüneli" kurulması için çalışma başlatıldı.

        Kentte yeni çekim alanı oluşturulması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, yoğun kokulu yaklaşık 100 bitkinin ekimi yapıldı.

        Enstitü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, gazetecilere yaptığı açıklamada, bahçede bölgeyle uyumlu tıbbi ve aromatik bitkilerin deneme ekimlerini yaptıklarını söyledi.

        Bitkilerin adaptasyon süreçlerini incelediklerini anlatan Tülek, bir sonraki adımda bu bitkileri çiftçilere tanıtıp bölgede yetiştirilmesini hedeflediklerini vurguladı.

        Tülek, bahçede tek yıllık, çok yıllık, ağaç ve çalı formunda bitkilerin yetiştirildiğini, aynı zamanda Valilik öncülüğünde oluşturulan Çocuk Tarım Akademisinde öğrencilere bitki ve doğayla ilgili eğitimler verildiğini dile getirdi.

        - "Çevresine çok güzel koku yayıyor"

        Adnan Tülek, burada misafirlerin ilgisini çekmek ve güzel görsel oluşturulması amacıyla "Koku Tüneli" oluşturulduğunu ifade etti.

        Tünelin ilgi gördüğünü anlatan Tülek, "Bu yapının içerisinde, özellikle bol kokulu Edirne gülü, hanımeli, Arap yasemini, mor salkım gibi muhtelif bitkiler yer almakta. Tüm tıbbi ve aromatik bitkiler de çeşitli güzellikte kokulara sahip." dedi.

        Bahçenin yaz aylarında çiçeklerin açmasıyla rengarenk olduğunu ve çevresine güzel koku yaydığını belirten Tülek, "Yaz döneminde buraya ilgi duyan vatandaşlarımıza bahçemizi açıyoruz. Teknik elemanlarımız da bahçedeki bitkiler hakkında bilgilendirme yapıyor." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        Doğa yürüyüşüne çıktı... Çobanlar kurtardı! Ölümün pençesinde!
        Doğa yürüyüşüne çıktı... Çobanlar kurtardı! Ölümün pençesinde!
        Trump: İç savaş istemiyorum
        Trump: İç savaş istemiyorum
        Semih Kılıçsoy'un gözü görüşmelerde!
        Semih Kılıçsoy'un gözü görüşmelerde!
        Bu iller için yağmur uyarısı!
        Bu iller için yağmur uyarısı!
        "Ayrılmamız dert değil"
        "Ayrılmamız dert değil"
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Muslera yerine 5 aday!
        Muslera yerine 5 aday!
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        15 gün süre verdi
        15 gün süre verdi
        12 ülke vatandaşının ABD'ye seyahati resmen yasaklandı
        12 ülke vatandaşının ABD'ye seyahati resmen yasaklandı
        Arkadaki araç görüntüledi! Cip bariyerlere çıktı!
        Arkadaki araç görüntüledi! Cip bariyerlere çıktı!
        Ruhsatsız silah çetesi iddianamesinden Turabi çıktı!
        Ruhsatsız silah çetesi iddianamesinden Turabi çıktı!
        Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
        Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
        Beşiktaş'tan kanat hamlesi!
        Beşiktaş'tan kanat hamlesi!
        İTÜ, Harvard öğrencilerine eğitim kapısını açtı
        İTÜ, Harvard öğrencilerine eğitim kapısını açtı
        Ünlü isimler taziye mesajları yayımladı
        Ünlü isimler taziye mesajları yayımladı
        Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe Beko!
        Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe Beko!

        Benzer Haberler

        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Saros Körfezi sahillerindeki yoğunluk bayramın son gününde de sürüyor
        Saros Körfezi sahillerindeki yoğunluk bayramın son gününde de sürüyor
        Edirne'de sıcak hava etkili oluyor
        Edirne'de sıcak hava etkili oluyor
        Saros Körfezi sahillerine izinsiz kurulan çadırlar kaldırıldı
        Saros Körfezi sahillerine izinsiz kurulan çadırlar kaldırıldı
        Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekin, partisinin bayramlaşma progra...
        Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekin, partisinin bayramlaşma progra...
        Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor