Kıbrıs Gazisi Mardin, Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı
Edirne'de 72 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi İsmail Mardin'in cenazesi toprağa verildi.
Edirne'de 72 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi İsmail Mardin'in cenazesi toprağa verildi.
Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden Mardin için Lalapaşa ilçesine bağlı Hacıdanişment köyünde askeri tören düzenlendi.
Gazinin Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omzunda köydeki evine getirildi ve helallik alındı.
Mardin'in naaşı, köy camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.
Törene, Mardin'in yakınları, Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Edirne Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet İsmailoğlu, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
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