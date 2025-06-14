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        Edirne'de polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi yaptı

        Edirne Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 11:28 Güncelleme: 14.06.2025 - 11:28
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        Edirne'de polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi yaptı
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        Edirne Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

        İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un katılımıyla Naim Süleymanoğlu Caddesi'nde denetim gerçekleştirildi.

        Polis ekipleri uygulamada 179 kişi sorguladı, 66 aracı kontrol etti.

        Denetimde 16 araç sürücüsüne eksikleri nedeniyle para cezası uygulandı, 3 araç trafikten men edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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