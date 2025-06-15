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        İstanbul'daki silahlı kavganın zanlısı yurt dışına kaçmaya çalışırken Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalandı

        İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki lüks otelin terasında iki kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından kaçan zanlı, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 08:30 Güncelleme: 15.06.2025 - 08:30
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        İstanbul'daki silahlı kavganın zanlısı yurt dışına kaçmaya çalışırken Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalandı
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        İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki lüks otelin terasında iki kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından kaçan zanlı, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalandı.

        Vişnezade Mahallesi’ndeki otelin teras katında henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

        Bu sırada 8 suç kaydı bulunan A.K. (35), tabancayla ateş etti.

        Kavgada B.K. (33) ile A.K. (32) yaralandı. Yaralılardan B.K, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        A.K. ve yaralanan kardeşi A.K. ile olay yerinden kaçtı.

        Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu polis ekipleri, yaralı A.K'yi evinde yakalayarak hastaneye kaldırdı.

        Silahlı kavgaya karışan A.K, yanındaki Y.D. ile Bulgaristan’a kaçmaya çalışırken Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Zanlılar, İstanbul'dan gelen polis ekibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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