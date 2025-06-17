Trakya Üniversitesi personeli atlet Raşit Hüseyin Çoban, Trakya Ultra Maratonu’nda dereceye girdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziraat ekibi çalışanlarından Çoban, Tekirdağ Uçmakdere’de yapılan Trakya Ultra Maratonu’nda 51 kilometrelik parkurda koştu.

Çoban, genel kategoride 5'inci, yaş grubunda ise 1. olmayı başardı.

- Enez Belediyesinin projesi hayata geçecek

Enez Belediyesinin ortağı olduğu "Geleceğimiz İçin Biyolojik Çeşitliliği ve Doğayı Korumak" Projesi hayata geçirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje Avrupa Birliği Türkiye-Bulgaristan IPA Programı kapsamında destekleniyor. Projenin protokolü, Bulgaristan Yatırım Bakanlığında düzenlenen törenle imzalandı.

İmza törenine katılan Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, projede emeği geçen belediye meclis üyelerine, Hakan İnci'ye ve belediye personeline teşekkür ederek, “Projemizin doğa ve biyolojik çeşitliliğin korunması adına önemli bir adım olacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.