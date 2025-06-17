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        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi personeli atlet Raşit Hüseyin Çoban, Trakya Ultra Maratonu'nda dereceye girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 12:39 Güncelleme: 17.06.2025 - 12:39
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        Trakya Üniversitesi personeli atlet Raşit Hüseyin Çoban, Trakya Ultra Maratonu’nda dereceye girdi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziraat ekibi çalışanlarından Çoban, Tekirdağ Uçmakdere’de yapılan Trakya Ultra Maratonu’nda 51 kilometrelik parkurda koştu.

        Çoban, genel kategoride 5'inci, yaş grubunda ise 1. olmayı başardı.

        - Enez Belediyesinin projesi hayata geçecek

        Enez Belediyesinin ortağı olduğu "Geleceğimiz İçin Biyolojik Çeşitliliği ve Doğayı Korumak" Projesi hayata geçirilecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje Avrupa Birliği Türkiye-Bulgaristan IPA Programı kapsamında destekleniyor. Projenin protokolü, Bulgaristan Yatırım Bakanlığında düzenlenen törenle imzalandı.

        İmza törenine katılan Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, projede emeği geçen belediye meclis üyelerine, Hakan İnci'ye ve belediye personeline teşekkür ederek, “Projemizin doğa ve biyolojik çeşitliliğin korunması adına önemli bir adım olacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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