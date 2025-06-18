Edirne merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınanların işlemleri sürüyor

Edirne'de, "Sevenler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, "Sevenler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu harekete geçti.

Ekipler, Edirne merkezli İstanbul, Batman, Mersin, Zonguldak ve İzmir'de 16 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Örgüt lideri olduğu iddia edilen N.S'nin de aralarında bulunduğu 9 zanlı gözaltına alındı.

İkamet aramalarında 5 tabanca ve çok sayıda fişek, 2 av tüfeği, çelik yelek, zulalı otomobil, 16 Türk, Bulgar ve Suriye pasaportu, Türk ve yabancı ülke plakaları, 10 gram altın ve 15 bin lira para ele geçirildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak", "Suç gelirlerini aklama ve göçmen kaçakçılığı" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.