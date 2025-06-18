Edirne İl Özel İdaresinden Çamlıca'ya yangın tankeri

"Yangında ilk 5 dakikanın çok önemli olduğu ve su tankeri olmayan, orman köyümüze İl Özel İdaresi tarafından yangın söndürme su tankeri gönderilmiştir. Valimiz Yunus Sezer'e, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Eyyüp Batuhan Ciğerci'ye, Kaymakamımız Cemalettin Yılmaz'a teşekkür ederim."

Altın, burada yaptığı konuşmada, yangın söndürme tankerinin Çamlıca'ya hayırlı olmasını diledi.

İl Genel Meclisi'nin AK Partili üyesi Taner Altın, köyü ziyaret ederek, vatandaşların istek ve önerilerini dinledi.

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