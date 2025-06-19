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        Trakya Üniversitesi'nde güneş panelleri temizliği için üretilen cihaz "faydalı model" belgesiyle tescillendi

        Trakya Üniversitesi'nde üretilen ve fotovoltaik panellerin verimliliğini artırıp kullanım ömrünü uzatan uzaktan erişimli tam otomatik temizleme cihazı, Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) faydalı model belgesiyle tescillendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 14:38 Güncelleme: 19.06.2025 - 14:38
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        Trakya Üniversitesi'nde güneş panelleri temizliği için üretilen cihaz "faydalı model" belgesiyle tescillendi
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        Trakya Üniversitesi'nde üretilen ve fotovoltaik panellerin verimliliğini artırıp kullanım ömrünü uzatan uzaktan erişimli tam otomatik temizleme cihazı, Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) faydalı model belgesiyle tescillendi.

        Ev ve iş yerlerinin çatılarına kurulan güneş enerjisi panellerini otomatik olarak temizleyen "Uzaktan Erişimli Otonom Güneş Paneli Temizleme Sistemi", Makine Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Dinçer Akal öncülüğündeki ekip tarafından tasarlandı.

        Ürün prototipinin tasarım ve yazılımını geliştiren ekipte, Dr. Öğr. Üyesi Ozan Akı, Prof. Dr. İlhan Umut, Makine Mühendisi Emre Çetinzafer ve Serkon Makine AR-GE Müdürü Yusuf Şener yer aldı.

        Güneş enerjisinden elektrik üretiminde kullanılan fotovoltaik panellerin verimliliğini artırıp kullanım ömrünü uzatan tasarım TÜRKPATENT tarafından faydalı model belgesiyle tescillendi.

        - Verimliliği artırıyor

        Proje kapsamında geliştirilen sistem, özellikle çatılarda kurulu fotovoltaik panellerin zamanla maruz kaldığı toz, kir, kuş dışkısı, yosun ve benzeri kirliliklerin neden olduğu verim kayıplarına karşı etkili ve sürdürülebilir çözüm sunuyor.

        Araştırmalara göre, düzenli temizlik yapılmayan güneş panellerinde yıllık enerji üretimi yüzde 20 ile yüzde 80 oranında azaldığı için bu durum hem ekonomik kayıplara hem de panel ömründe ciddi kısalmalara yol açıyor.

        Faydalı model tesciliyle fikri mülkiyet hakları koruma altına alınan sistemin, yerli üretimle ticarileştirilmesi ve ilerleyen dönemlerde enerji sektöründe yaygın kullanıma sunulması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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