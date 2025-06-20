Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi

        Edirne Vali Yardımcısı ve Kapıkulu Sınır Kapısı Mülkü İdare Amiri Erdoğan Beypınar, geçirdiği kalp krizi sonucu 59 yaşında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 00:17 Güncelleme: 20.06.2025 - 00:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne Vali Yardımcısı ve Kapıkulu Sınır Kapısı Mülkü İdare Amiri Erdoğan Beypınar, geçirdiği kalp krizi sonucu 59 yaşında hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, birkaç gündür rahatsızlığı bulunan Beypınar, ailesinin de ısrarıyla akşam saatlerinde Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine geldi.

        Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Beypınar acilen anjiyoya alındı.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, hastaneye gelerek Sağlık Müdürü İshak Yıldırım'dan bilgi aldı.

        Hekimlerin yoğun müdahalesine rağmen Beypınar kurtarılamadı.

        Vefat haberini alan il bürokrasisi ve protokolü hastaneye gelerek Beypınar Ailesi'ne taziyelerini sundu.

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 1966 yılında doğan Beypınar, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

        Karaman ve Kırklareli vali yardımcılıkları yanı sıra, Ağaçören, Çukurca, Karacasu, Üzümlü, Gördes ve Pınarhisar kaymakamlıkları görevinde bulunan Beypınar, 2 yıl önce Edirne Vali Yardımcılığı görevine atanmıştı.

        Beypınar evli ve bir çocuk babasıydı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        Netanyahu: Kimsenin dokunulmazlığı yok
        Netanyahu: Kimsenin dokunulmazlığı yok
        Fenerbahçe Beko seride farkı 2'ye çıkardı!
        Fenerbahçe Beko seride farkı 2'ye çıkardı!
        Barış Alper'in gözü Avrupa'da!
        Barış Alper'in gözü Avrupa'da!
        Çirkin görüntülerin ardından olağanüstü toplantı
        Çirkin görüntülerin ardından olağanüstü toplantı
        İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi!
        Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi!
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Potanın Perileri, İsviçre'yi devirdi!
        Potanın Perileri, İsviçre'yi devirdi!
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!

        Benzer Haberler

        Edirne Vali Yardımcısı Beypınar, vefat etti
        Edirne Vali Yardımcısı Beypınar, vefat etti
        Lise öğrencileri, aileleriyle yemek yaptı
        Lise öğrencileri, aileleriyle yemek yaptı
        Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangın çiftçilerin ve itfaiyenin müdahale...
        Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangın çiftçilerin ve itfaiyenin müdahale...
        Trakya Üniversitesi'nde güneş panelleri temizliği için üretilen cihaz "fayd...
        Trakya Üniversitesi'nde güneş panelleri temizliği için üretilen cihaz "fayd...
        Edirne'de şef adayları ve ebeveynleri en lezzetli yemeği yapmak için yarışt...
        Edirne'de şef adayları ve ebeveynleri en lezzetli yemeği yapmak için yarışt...
        TIR'daki çelik borulardan suç örgütü lideri ile 5 kaçak göçmen çıktı
        TIR'daki çelik borulardan suç örgütü lideri ile 5 kaçak göçmen çıktı