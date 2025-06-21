İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri biçerdöverleri denetledi.

İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler hasat döneminin sorunsuz geçmesi için çalışmalar gerçekleştiriyor.

Biçerdöver denetimi gerçekleştiren ekipler, biçerdöverlerin teknik yeterlilikleri ve güvenli çalışma koşullarını kontrol etti.

Denetimlerin süreceği kaydedildi.

- Belediye Başkanı Kerman çalışmaları inceledi

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, harman yeri hazırlığı çalışmalarını inceledi.

Kapucu Mahallesi'nde ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan Kerman, projenin çiftçilerin yükünü hafifleteceğini belirtti.

Üreticinin ürününü daha iyi koşullarda değerlendireceğini aktaran Kerman, şunları kaydetti:

"Modern tarımın gerektirdiği altyapıyı sağlamak adına önemli bir adım attık. Harman yerimiz hem çiftçilerimize hem de İpsala ekonomisine büyük faydalar sağlayacak. Projenin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."