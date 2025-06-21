Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri biçerdöverleri denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 16:12 Güncelleme: 21.06.2025 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri biçerdöverleri denetledi.

        İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler hasat döneminin sorunsuz geçmesi için çalışmalar gerçekleştiriyor.

        Biçerdöver denetimi gerçekleştiren ekipler, biçerdöverlerin teknik yeterlilikleri ve güvenli çalışma koşullarını kontrol etti.

        Denetimlerin süreceği kaydedildi.

        - Belediye Başkanı Kerman çalışmaları inceledi

        İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, harman yeri hazırlığı çalışmalarını inceledi.

        Kapucu Mahallesi'nde ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan Kerman, projenin çiftçilerin yükünü hafifleteceğini belirtti.

        Üreticinin ürününü daha iyi koşullarda değerlendireceğini aktaran Kerman, şunları kaydetti:

        "Modern tarımın gerektirdiği altyapıyı sağlamak adına önemli bir adım attık. Harman yerimiz hem çiftçilerimize hem de İpsala ekonomisine büyük faydalar sağlayacak. Projenin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."

        - Kültürel Değerlerimizi Tanıyalım etkinliği

        İpsala ilçesinde Kültürel Değerlerimizi Tanıyalım etkinliği yapıldı.

        İpsala Kaymakamlığı himayelerinde, İpsala Belediyesinin destekleriyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Saraçilyas Hamamı'nda düzenlenen etkinlik ilgi gördü.

        Kaymakam Ömer Sevgili, etkinliğin kültürel değerlerin tanıtılması ve yaşatılması amacıyla düzenlendiğini kaydetti.

        Etkinliğe İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz, İpsala Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İranlı Bakan Arakçi: Saldırı altında müzakere etmeyiz
        İranlı Bakan Arakçi: Saldırı altında müzakere etmeyiz
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        "Enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda"
        "Enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda"
        Kimse müdahale etmedi! Anneye yumruk
        Kimse müdahale etmedi! Anneye yumruk
        Harita çizen 'kutsal kitap'
        Harita çizen 'kutsal kitap'
        Talisca için takas iddiası!
        Talisca için takas iddiası!
        Nihal Candan'a veda
        Nihal Candan'a veda
        7.15 gram Kaliforniyum... Değeri 70 milyon dolar! Ayakkabından çıktı!
        7.15 gram Kaliforniyum... Değeri 70 milyon dolar! Ayakkabından çıktı!
        Kuğulu Park'ın minik beyaz kuğusuna Parla adı verildi
        Kuğulu Park'ın minik beyaz kuğusuna Parla adı verildi
        18 yıl önce komşusunu öldürmüş! Pastanede dehşet kamerada!
        18 yıl önce komşusunu öldürmüş! Pastanede dehşet kamerada!
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Osmanlı Ocakları Başkanı Canpolat'ı ağabeyi öldürdü!
        Osmanlı Ocakları Başkanı Canpolat'ı ağabeyi öldürdü!
        Taksilerde ilk! Antalya'da başladı!
        Taksilerde ilk! Antalya'da başladı!
        İnkumu sahilinde çevre katliamı! 2 gün deniz yasağı!
        İnkumu sahilinde çevre katliamı! 2 gün deniz yasağı!
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!
        YKS'ye geç kalanlar! Kimlikleri unuttular, saati kaçırdılar
        YKS'ye geç kalanlar! Kimlikleri unuttular, saati kaçırdılar
        YKS'nin ilk oturumu sona erdi!
        YKS'nin ilk oturumu sona erdi!

        Benzer Haberler

        İpsala Kaymakamı Sevgili, Aliçopehlivan köyünü ziyaret etti
        İpsala Kaymakamı Sevgili, Aliçopehlivan köyünü ziyaret etti
        Davutoğlu: İsrail'in saldırganlığı karşısında net tavır almak lazım
        Davutoğlu: İsrail'in saldırganlığı karşısında net tavır almak lazım
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Edirne'de partililerle buluştu
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Edirne'de partililerle buluştu
        81 yaşındaki aday, 8'inci kez YKS'ye girdi; sınav yerine bastonuyla geldi
        81 yaşındaki aday, 8'inci kez YKS'ye girdi; sınav yerine bastonuyla geldi
        YKS'nin 81 yaşındaki "en yaşlı" adayı bu yıl 8. kez üniversite sınavına gir...
        YKS'nin 81 yaşındaki "en yaşlı" adayı bu yıl 8. kez üniversite sınavına gir...
        Edirne'de 4 aracın karıştığı kaza kamerada
        Edirne'de 4 aracın karıştığı kaza kamerada